Ludovic Orban: Iresponsabilitatea PSD depășește orice limită și suntem categoric împotriva acestui populism grețos. Suntem singura țară care creștem alocații și pensii (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a reacționat dur, marți, după ce plenul Senatului a respins ordonanța pentru majorarea etapizată a alocațiilor de stat pentru copii, și susține că „iresponsabilitatea PSD depășește orice limită”, iar PNL este „categoric împotriva acestui populism grețos”. România, susține prim-ministrul, este singura țară care crește alocații și pensii în perioada crizei COVID-19, când celelalte state „europene își drămuiesc cheltuielile publice și alocă bani în investiții, alocă bani în companii, alocă bani pentru a salva locurile de muncă ale oamenilor”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.