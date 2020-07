Ludovic Orban, ironic la adresa lui Stelian Ion: „Să aleg pe cineva care are 12%?

Dacă în Capitală, PNL și USR au căzut de acord să aibă candidat comun la alegerile locale în persoana lui Nicușor Dan, în Constanța lucrurile nu stau așa. PNL îl susține pentru funcția de primar pe Vergil Chițac, în timp ce USR merge pe mâna lui Stelian Ion.

Întrebat despre alegerea din Constanța, premierul l-a ironizat pe candidatul Stelian Ion, spunând că PNL nu poate susține pe cineva care are între 12-14%.



„Noi am ales un candidat în persoana domnului Vergil Chițac. Nu l-am ales întâmplător. L-am ales pentru că e un om care se bucură de încredere, un om care are o carieră, un om cu coloană vertebrală, un adversar clar al PSD și al modului cum și-a bătut joc PSD de județul Constanța și de municipiul Constanța și pentru că și parametrii, din toate cercetările sociologice pe care le-am făcut, arată că Vergil Chițac are prima șansă să câștige primăria. Eu acum ce să fac, să aleg pe altcineva care are 12-14% când am un candidat care are scor între 30- și 35%, cu șanse să câștige primăria? Normal că ne alegem omul în care avem încredere. Noi nu ne certăm cu alții, adversarii noștri sunt PSD și modul lor de a face politică”, a declarat Ludovic Orban.

Suspiciuni de blat între USR și PSD



Pe de altă parte, pe scena politică au apărut zvonuri despre un presupus blat politic între USR și PSD la Constanța, în condițiile în care deputatul Stelian Ion s-ar fi înțeles să faciliteze realegerea lui Decebal Făgădău pentru un al doilea mandat de primar al celui mai mare oraș din județul cu același nume, în schimbul unor avantaje viitoare. Presupusa înțelegere vine la puțin mai mult de o săptămână distanță de situația bizară ivită la Botoșani, unde 10 membri ai tineretului USR s-au alăturat filialei PSD.