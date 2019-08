Ludovic Orban, ironic la adresa Vioricăi Dăncilă: Probabil că este invidioasă că nu poate ajunge la Casa Albă nici măcar la programul de vizitare turistică (VIDEO)

Președintele PNL Ludovic Orban a răspuns ironic nemulțumii premierului Viorica Dăncilă pe motiv că nu a fost consultată de Klaus Iohannis înainte de vizita în SUA. Prim-ministrul este invidios că nu poate ajunge la Casa Albă nici măcar la programul de vizitare turistică, spune liderul liberalilor.

"În conformitate cu Constituția României și cu deciziile CCR, cel care conduce politica externă a României este președintele. Probabil, doamna Dăncilă este invidioasă că nu poate ajunge la Casa Albă nici măcar la programul de vizitare turistică a Casei Albe în timp ce președintele României este la a doua întâlnire oficială cu președintele SUA. Președintele Iohannis nu are nevoie să se consulte cu doamna Dăncilă privitor la liniile de politică externă. Consolidarea parteneriatului strategic cu SUA, consolidarea poziției de stat membru al UE cu un cuvânt greu și cu influență la nivel european pentru România, parteneriatul în cadrul NATO, sunt linii de politică externă care sunt susținute de președintele României, de cetățenii români și reprezintă direcții fundamentale de politică externă pe care președintele Klaus Iohannis le-a susținut sistematic", a declarat liderul PNL Ludovic Orban.

