Ludovic Orban își depune mandatul de prim-ministru: „Guvernul, după demisia mea, va fi condus de un membru al cabinetului care va fi desemnat de Președintele României”

Ludovic Orban, președintele PNL, a anunțat că își depune mandatul de prim-ministru. După demisia sa, Guvernul „va fi condus de un membru al cabinetului care va fi desemnat de Președintele României”. „Obiectivul pe care îl am este acela de a construi o majoritate parlamentară care să nu cuprindă PSD”, a mai spus liderul liberalilor.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.