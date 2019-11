Orban: Iohannis a fost într-o comunicare permanentă cu românii. Cetățenii au înțeles și dovada e că obiectivul de a câștiga primul tur cu peste 40% va fi atins (VIDEO)

Klaus Iohannis le-a prezentat românilor soluțiile pe care le are pentru România, iar dovada e că obiectivul de a câștiga primul tur cu peste 40% va fi atins, a declarat Ludovic Orban, pentru B1 TV.

Liderul PNL a ținut să-și manifeste bucuria că românii din Diaspora au reușit, în sfârșit, să voteze fără a mai fi nevoiți să stea la cozi.

„A fost o prezență la vot mare. Ce a fost spectaculos a fost votul din Diaspora. Îmi felicit colegii implicați în organizarea procesului electoral, toate instituțiile implicate și toți angajații acestora, pentru că procesul s-a desfășurat în condiții exemplare. În Diaspora multora nu le-a venit să creadă cât de ușor a fost să voteze. Sunt foarte bucuros că am reușit să creăm condiții bune de exercitare a votului”, a declarat Ludovic Orban, pentru B1 TV.

Cât despre acuzațiile aduse lui Klaus Iohannis, potrivit cărora a refuzat să vină la dezbateri în timpul campaniei, liderul PNL a precizat: „Iohannis a fost într-o comunicare permanentă cu cetățenii români și într-o dezbatere cu românii. Nu putea să participe la dezbateri cu 14 candidați, ar fi fost foarte greu să-și transmită mesajele. Dar și-a prezentat soluțiile pe care le are pentru România. Cetățenii au înțeles asta și dovada e că obiectivul de a câștiga primul tur cu peste 40% va fi atins”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.