Premierul Ludovic Orban l-a asigurat, luni, pe președintele Klaus Iohannis că are un partener în noul guvern.

”Domnule președinte, începând de azi, aveți un partener în Guvernul României, de încredere, gata să se alăture eforturilor dumneavoastră pentru realizarea programelor și proiectelor care pot aduce România într-o situație de revenire pe drumul drept.

Suntem după aproape o minune: 7 formațiuni și grupuri politice, cu un număr redus de parlamentari fiecare, au reușit să se unească și să spună stop unei guvernări care a făcut rău României.

A doua minune este învestirea acestui guvern. PNL deține cam 20% din Parlament, cu toate acestea am obținut votul. Le mulțumesc partenerilor serioși, care au fost alături de noi. Le mulțumesc celor din USR, PMP, ALDE, UDMR, minorități, și o mulțumire specială parlamentarilor din Pro România care au fost alături de noi”, a declarat Ludovic Orban la finalul ceremoniei prin care noul Guvern a depus jurământul.

Orban i-a transmis lui Iohannis că poate conta pe noul guvern și în privința consolidării poziției Românie pe plan internațional.

”Avem de rezolvat probleme stringente, de deblocat proiecte care au bătut pasul pe loc – infrastructură în transporturi, rețeaua sanitară, înzestrarea Armatei.

Ne veți avea parteneri în tot efotul dumneavoastră de a întări poziția României pe plan internațional, în toate demersurile în cadrul parteneriatului strategic cu SUA. Ne aveți parteneri în proiectul de țară, în proiectul România Educată.

Suntem deschiși pentru un dialog permanent, un parteneriat care să ducă la un guvern care să fie al românilor, să țină cont de ce așteaptă românii de la noi. Vă mulțumesc și contați pe noi!”, a mai spus Ludovic Orban.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.