Ludovic Orban: ”Faptul că instituțiile statului nu sunt capturate și nu sunt folosite ca filiale de partid se datorează președintelui Klaus Iohannis” (VIDEO)

Liderul PNL, Ludovic Orban, a vorbit sâmbătă, în discurusl susținut la Iași, la Adunarea Regională a organizațiilor PNL din regiunea Nord-Est, despre ceea ce a numit victoriile președintelui Klaus Iohannis împotriva PSD, din ultimii ani.

Liberalul a menționat, în acest context, faptul că OUG 13 nu este în vigoare, că ”în fruntea Parchetelor nu stau politrucii din magistratură ai PSD-ului” sau că ”România a dat procurorul șef european”.

”Numărul victoriilor repurtate de președintele României în această perioadă în luptă cu cel mai puternic, cel mai perfid și cel mai ticălos adversar, care a existat în ultimii 30 de ani, adversari ai democrației și ai interesului fiecărui cetățean, victoriile președintelui Klaus Iohannis împotriva PSD, sunt nenumărate și suntem aproape de victoria decisivă care depinde de fiecare dintre noi.

Faptul că astăzi nu e în vigoare Ordonanța 13 se datorează președintelui României, în spatele căruia au venit toți românii corecți, toți românii cinstiți, toți românii educați, toți românii care vor binele României.

Faptul că astăzi în fruntea Parchetelor nu stau politrucii din magistratură ai PSD-ului, gen politrucul care este desemnat să conducă Secția specială, i se datorează rezistenței președintelui Klaus Iohannis.

Faptul că astăzi instituțiile statului nu sunt capturate și nu sunt folosite ca filiale de partid împotriva cetățenilor se datorează președintelui Klaus Iohannis.

Faptul că noi, românii, astăzi, putem să mergem cu mândrie în orice țară din Europa și să fim priviți ca niște parteneri egali, i se datorează doar președintelui Klaus Iohannis”, a declarat Ludovic Orban în fața liberalilor reuniți la Iași.

Liderul PNL a amintit și despre Reuniunea celor trei Mări, organizată la București, și Summitul de la Sibiu.

”Victoriile președintelui Klaus Iohannis, în materie de politică externă, care, de fapt, aduc succesele viitoare din politica externă sunt absolut strălucite, de la Reuniunea celor trei Mări în care, nu numai că a existat o reuniune cum a fost cea din Polonia, la Reuniunea celor trei Mări, organizată de președintele Iohannis, a participat și președintele Junker, a participat toată Europa iar toate proiectele susținute din regiune, practic, au primit angajament de susținere atât din partea partenerului strategic, Statele Unite ale Americii cât și din partea Uniunii Europene. Un rezultat care nu a fost apreciat la adevărata măsură dar care va genera niște efecte extraordinare pentru România. Summitul de la Sibiu, și nu în ultimul rând, vă spun un lucru, faptul că astăzi, România a dat procurorul șef european, se datorează în primul rând președintelui Klaus Iohannis”, a mai spus Ludovic Orban.

