Ludovic Orban l-a primit la Parlament pe însărcinatul cu afaceri al SUA în România: „Am apreciat, în cadrul discuțiilor, importanța continuării și aprofundării Parteneriatului Strategic”

Parteneriatul Strategic dintre România și SUA este unul dintre pilonii de bază ai politicii externe a țării noastre, a declarat Ludovic Orban, liderul PNL și totodată președintele Camerei Deputaților, care joi l-a primit la Parlament pe David Muniz, însărcinatul cu afaceri al SUA în România.

„Am avut plăcerea de a-l primi, astăzi, la Parlament pe domnul David Muniz, însărcinatul cu afaceri al Statelor Unite ale Americii în România, cu care am discutat despre relațiile bilaterale și cooperarea în domeniul economic. Aniversăm anul acesta 10 ani de la semnarea Declaraţiei comune privind Parteneriatul Strategic pentru Secolul XXI dintre cele două ţări și am apreciat, în cadrul discuțiilor, importanţa continuării și aprofundării Parteneriatului Strategic dintre România și SUA, unul dintre pilonii de bază ai politicii externe a României. De asemenea, am apreciat cooperarea militară şi de securitate cu Statele Unite ale Americii, în cadrul NATO și rolul particular al României ca aliat la Marea Neagră și pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice”, a scris Ludovic Orban, joi, pe Facebook.