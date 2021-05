Ludovic Orban, la aniversarea a 146 de ani de la înființarea PNL: Suntem la guvernare şi suntem judecaţi pentru ceea ce facem la guvernare. Pentru asta nu trebuie să ne întoarcem niciodată cu spatele la oameni (VIDEO)

Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, în cadrul evenimentului organizat pentru a marca aniversarea a 146 de ani de la înființarea PNL, că liberalii sunt judecați de oameni în funcție de ce vor face la guvernare. ”Pentru asta nu trebuie să ne întoarcem niciodată cu spatele la oameni”, a spus liderul PNL, precizând că următorii zece ani sunt foarte importanți pentru evoluția ulterioară a României.

"Suntem la guvernare şi suntem judecaţi pentru ceea ce facem la guvernare. Pentru asta nu trebuie să ne întoarcem niciodată cu spatele la oameni şi trebuie să fim cu faţa la oameni, la nevoile lor, să fim permanent mobilizaţi, să găsim cele mai bune soluţii pentru a fructifica oportunităţile imense pe care le are România. Următorii zece ani sunt ani vitali pentru evoluţia ulterioară a României. Avem nişte oportunităţi cum rar am mai avut în istorie, de la resursele care sunt puse la dispoziţia României, până la mişcările de plăci tectonice din politica mondială. Avem extrem de multe oportunităţi pe care trebuie să le valorificăm. Trebuie să avem inteligenţa, trebuie să avem seriozitatea şi mai ales capacitatea de efort necesară pentru a putea valorica aceste oportuniţăţi. (...) PNL îşi doreşte o României puternică, o Românie respectată şi apreciată în lume, o Românie care să ofere fiecărui cetăţean şansa de a trăi o viaţă frumoasă, decentă, de a reuşi în viaţă, de a face parte dintr-o naţiune afirmată pe plan internaţional”, a declarat Ludovic Orban.

Evenimentul prin care a fost marcată împlinirea a 146 de ani de la înființarea Partidului Național Liberal a avut loc la Muzeul Naţional "I. C. Brătianu" din localitatea Ştefăneşti, judeţul Argeş.

