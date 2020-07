Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, în Parlament, la dezbaterea politică referitoare la ancheta în centrul căreia se află compania Unifarm, că acest subiect nu are legătură cu activitatea sa de prim-ministru, iar cei de la PSD caută să facă o legătură între el și activitatea acestei companii, în loc să se concentreze pe lucrurile cu adevărat importante.

A GĂSIT UN CARD ÎNTR-UN BANCOMAT DIN RÂMNICU SĂRAT ȘI A ÎNCEPUT SĂ CUMPERE CU EL. A REGRETAT AMARNIC, DUPĂ CÂTEVA ORE. CE A PĂȚIT, E FĂRĂ PRECEDENT

”Acest subiect mi se pare unul care nu are legătură dicrectă cu actiovitatea mea de premier. Se încearcă crearea unei legături inexistente între mine și Guvernul pe care îl conduc cu o cercetare a unei instituții a statului.

În loc să ne concentrăm pe adevăratele priorități, PSD caută să arunce în spatele meu într-un mod insidios, să facă legături fără fundament între mine, ca premier, și activitatea unei societăți a statului, despre care este adevărat că există o anchetă în curs. Mă bucur că există o anchetă, asta e cea mai bună dovadă a faptului că instituțiile din justiție își fac datoria.

Subiectul nu are legătură cu activitatea mea de prim-ministru. M-aș fi așteptat să discutăm despre subiecte mult mai importante. Despre faptul că Guvernul pe care îl conduc a alocat resurse cum niciodată nu au fost alocate pentru sistemul de sănătate”, a declarat Ludovic Orban în Parlament, în cadrul dezbaterii intitulate „Jaful Unifarm sub masca pandemiei! Schimbarea managerilor de spitale de către Guvernul PNL cu scopul de a se face achiziţii directe de măşti de la Unifarm la preţuri astronomice”.

Totodată, Ludovic Orban a precizat că s-ar fi așteptat ca dezbaterea să se concentreze pe decizia Curții Constituționale privind izolarea și carantina.

”Guvernul este lipsit de instrumentele necesare pentru a apăra viața și sănătatea cetățenilor, ca urmare a unor decizii care, pur și simplu, zădărnicesc lupta pe care o duce Guvernul și instituțiile statului contra COVID-19. Nu mă așteptam din partea PSD să deschidă un asemenea subiect. Din ianuarie 2017, PSD a declanșat o adevărată luptă contra unstituțiilor din domeniul justiției, împotriva DNA și a tuturor institițiilor impicate în sancționarea faptelor de corupție”, a spus Ludovic Orban.

De asemenea, premierul s-a referit la schimbările de management din timpul stării de urgență, de la unele spitale care nu au putit face față crizei sanitare provocate de epidemia de coronavirus. În acest context, orban a susținut că niciun manager de unitate medicală nu a fost obligat să facă vreo achiziție care să încalce procedurile legale.

”Vă referiți la schimbări de manageri la spitalele județene. Vă dau câteva exemple de manageri de spitale județne pe care i-am schimbat: managerul de la Focșani, care a fugit de la locul de muncă și a trebuit înlocuit cu un manager care să conducă un spital în derivă, în incapacitate de a trata pacienții. Am înlocuit managerul de la Spitalul Județean Deva, aflat în subordinea Consiliului Județean, după pierderea completă a comntrolului asupra funcționării spitalului și am adus un manager militar. Spitalul de la Suceava, unde de asemenea, am schimbat managerul aflat în funcție, cu un medic militar adus de la Brașov. (...) Nimeni nu a impus niciunui manager de spital să facă nicio achiziție, decât conform procedurilor legale. Nu puteți arăta existența unui manager care să spună că a fost obligat să deruleze vreo achiziție publică altfel decât în conformitate cu prevederile legale", a mai afirmat premierul.

"În ceea ce privește achizițiile, uitați-vă la achizițiile gurnamentale. Cu cât s-au făcut achiziții, achiziția de măști pentru elevi care au susținut examene s-a făcut cu 1,42 de lei pe bucată. Achiziția pentru persoane defavorizate care este contestată de o companie abonată la contracte cu Primăria Capitalei. Achiziția s-a finalizat la un preț unitar fără TVA de 0,61 de lei pe mască. Îmi pare că ne aflăm într o situație în care hoții, adică PSD, strigă hoții despre oameni care sunt deasupra oricăror bănuieli", a mai declarat Ludovic Orban.

Unifarm, compania care s-a ocupat cu achizițiile de materiale sanitare și de protecție de la începutul epidemiei de coronavirus din România se află, de câteva săptămâni, în centrul unui scandal de corupție. Directorul companiei, Adrian Ionel, suspendat între timp din funcție, a fost plasat sub control judiciar de procurorii anticorupție pentru luare de mită şi abuz în serviciu, după ce ar fi pretins 760.000 de euro pentru atribuirea unui contract de achiziţie de echipamente de protecţie împotriva COVID-19.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.