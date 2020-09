Ludovic Orban, la inaugurarea magistralei de metrou Drumul Taberei: Investițiile în infrastructură sunt prioritatea absolută a Guvernului pe care îl conduc (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis, premierul Ludovic Orban și ministrul Transporturilor, Lucian Bode, au inaugurat, marți, magistrala de metrou M5 Drumul Taberei - Eroilor. Cu această ocazie, Orban a subliniat că investițiile în infrastructură reprezintă prioritatea zero a Guvernului pe care îl conduce.

„Lucrurile uneori le așază Dumnezeu astfel încât să pară o coincidență. Coincidența face că domnul director general Gabriel Mocanu era director general al Metrorex în 2008, iar subsemnatul era ministrul Transporturilor atunci când au fost aprobați indicatorii tehnico-economici, când am negociat finanțarea din partea Băncii Europene de Invetsiții și anul în care a fost adoptată strategia de dezvotare a metroului, care cuprinde extinderile de magistrale care sunt azi în diferite faze de realizare.

E o onoare pentru mine ca, împruenă cu Mocanu, cu care am trudit din 2007 - 2008 la proiect, să avem ceastă bucurie de a fi de față la această punere în funcțiune a acestui tronson de metrou foarte important pentru bucureșteni. Nu ne vom opri aici, toate lucrările ulterioare se vor derula cu o vitezeă mai mare, vom fi mult mai atenți în etapele de pregătire și de execuție.

Infrastructura de transport e prioritatea zero, iar investițiile în infrastructură, în general, sunt prioritatea absolută a guvernului pe care îl codnuc.

Mă bucur că acest tronson e pus în funcțiune și va deservi bucureștenii”, a declarat Orban.

