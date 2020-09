Ludovic Orban, la inaugurarea tronsonului de autostradă Iernut - Chețani: Investițiile în infrastructură reprezintă prioritatea zero și vom aloca toate fondurile necesare (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis, premierul Ludovic Orban și ministrul Transporturilor, Lucian Bode, au participat, vineri, la deschiderea tronsonului Iernut – Chețani din Autostrada Transilvania. Porțiunea are o lungime de 17,9 kilometri, fiind construită de asocierea Astaldi-Max Boegl, pe un contract în valoare de 437,63 milioane de lei început în 2016. Șeful Guvernul a ținut să laude constructorii pentru că și-au făcut treaba, apoi a vorbit despre obiectivele Executivului în ceea ce privește infrastructura rutieră. Orban a susținut că investiițiile în acest domeniu reprezintă o prioritate zero a Guvernului pe care îl conduce și că vo fi alocați toți banii necesari în acest scop. Totodată, el a precizat că au umblat deja la legislația în domeniul achizițiilor publice, pentru a nu mai exista întârzieri atât de mari.

„Mă bucur să fiu prezent azi aici. Ideea Autostrăzii Transilvania s-a născut în jurul anului 2002 și mă bucur să văd că un tronson prinde viață. În curând, Târgu Mureș va putea ajunge la Borș pe autostradă și, de asemene, pe noi ne interesează în egală măsură ca și frații noștri din Moldova și din Basarabia să ajungă la infrastructura de transport european pe profil de autostradă.

De asta acordăm o atenție deosebită și tronsoanelor Târgu Mureș - Târgu Neamț, care se află sub contract pentru realizarea studiului de fezabilitate. De asemenea, pe tronsonul Târgu Neamț - Iași - Ungheni de Basarabia suntem în curs de licitație pentru realizarea studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic.

Obiectivele noastre sunt foarte clare. Investițiile în infrastructură reprezintă prioritatea zero și vom aloca toate fondurile necesare pentru realizarea principalelor obiective de infrastructură ca suport al dezvoltării economice a României”, a declarat Ludovic Orban.

