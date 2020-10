Ludovic Orban, la întâlnirea cu reprezentanții comunității de români din Franța: „Uitându-mă la voi, sunt și mai mândru de țara mea. Să nu uitați niciodată că România e acasă și e țara noastră” (VIDEO)

Prim-ministrul Ludovic Orban s-a întâlnit cu reprezentanții comunității de români din Franța, marți seară, la Ambasada României la Paris, și i-a îndemnat să nu uite „niciodată că România e «acasă» și e țara noastră”.

„Mă bucur că suntem împreună în această seară ploioasă şi vă mulţumesc că aţi venit, deşi vremea nu e foarte prietenoasă. Am aşteptat cu emoţie această întâlnire, când mi-am făcut programul, printre celelalte momente ale vizitei am ţinut în mod deosebit să avem această întâlnire, sigur, cu o parte dintre românii care trăiesc aici la Paris şi sunt foarte fericit că suntem împreună. Uitându-mă la voi, sunt şi mai mândru de ţara mea, văd atâţia români care au reuşit într-o ţară să-i spunem străină, chiar dacă Franţa nu este chiar atât de străină cum sunt alte ţări. România e un pic mai săracă fără voi, să nu uitaţi niciodată că România e «acasă» şi e ţara noastră şi îmi dau seama cât de puternică ar putea deveni România cu asemenea oameni în toate ţările din lume şi mai ales din Uniunea Europeană, dacă am putea să vibrăm împreună, să acţionăm împreună pentru interesele comune pe care le avem", a declarat Ludovic Orban în alocuţiunea susţinută la Ambasada României la Paris, Palatul Behague, în faţa membrilor comunităţii de români din Franţa prezenţi la întâlnire.

Premierul făcuse, tot marți, o serie de precizări legate de vizita oficială desfășurată în Franța.

„Am consolidat relația de prietenie și de colaborare apropiată între Franța și România, și practic am abordat teme de interes comun. De asemenea, am avut o întâlnire (...) la MEDEF, care este asociația firmelor, companiilor franceze, o întâlnire în care am prezentat oportunități de investiții pentru companii franceze în România și am răspuns la o serie de întrebări ale reprezentanților companiilor. A fost o întâlnire cu o participare largă. Am avut peste 60 de companii importante din MEDEF care au fost reprezentate la această întâlnire și chiar mi s-a relevat un interes foarte mare din partea companiilor franceze de a investi în România. Sigur că am avut o plimbare pe malul Senei, într-o locație foarte frumoasă, care a primit numele Reginei Maria printr-o hotărâre a Consiliului General al municipalității Parisului”, a mai adăugat demnitarul liberal”, a declarat premierul Ludovic Orban.

Întrebat care este cea mai importantă realizare a acestei vizite, premierul Ludovic Orban a răspuns: „Sigur că cel mai important obiectiv pe care l-am avut a fost acela de a stabili coordonatele colaborării între Franța și România în următorii patru ani, prin intermediul foii de parcurs aferente parteneriatului strategic, dar fiecare moment al vizitei a reprezentat un moment important pentru România. Chiar participarea la reuniunea OECD, pentru că România poate să aibă o serie de avantaje din integrarea în OECD. Noi, de altfel, și suntem într-un fel – fără a fi devenit membri, noi participăm la toate activitățile OECD, fiind una dintre cele mai prezente țări care nu sunt membre OECD în toate grupurile de lucru și în toate sesiunile, workshop-urile care se organizează la nivelul OECD. De asemenea, întâlnirea cu președintele Adunării Naționale, cu președintele Senatului au reprezentat momente importante de dialog la nivel înalt interinstituțional între instituții foarte importante din Franța și România, care au reafirmat colaborarea extrem de apropiată și care au dus la stabilirea unor poziții de interes comun atât în politica la nivel european, cât și în politica internațională”.