Ludovic Orban: La nivelul actual de cazuri zilnice de coronavirus se pot organiza alegerile locale (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, că la nivelul actual de cazuri zilnice de infectare cu coronavirus nu se pune problema amânării alegerilor locale. Șeful Guvernului a precizat că, odată cu adoparea regulilor de desfășurare a campaniei electorale și de organizare a scrutinului, nu va exista niciun fel de problemă. A insistat, însă, că toată lumea, de la candidați la alegători, trebuie să respecte regulile de protecție sanitară.

„Dacă ne uităm la evoluția în ultimele două săptămâni, vedem că am reușit să oprim creșterea. Creșterea e extrem de mică a numărului de cazuri. Dacă luăm pe săptămâni vedem o limitare clară a răspândirii virusului. Sigur că oricâte amenzi dăm și oricâte măsuri luăm pentru organizarea diverselor activități, avem nevoie de colaborarea oamenilor.

Din punctul meu de vedere, la nivelul actual de cazuri zilnice se pot organiza alegerile iar, odată cu adoparea regulilor de desfășurare a campaniei electorale și organizare a votului, nu e nicio problemă de desfășurate. Au fost țări, Polonia și Croația de exemplu, care au organizat alegerile și asta nu a dus la o creștere a numărului de infectări. Repet, cu condiția ca toți să respecte regulile de protecție”, a declarat, luni, premierul Ludovic Orban.

Miercuri, președintele Klaus Iohannis afirmase că „votarea poate să fie o activitate sigură”, mai ales că Ministerul Sănătății va veni cu normele ce trebuie respectate. „Spațiile vor fi, evident, dezinfectate și înainte și după”, a mai precizat acesta.

