Ludovic Orban, la semnarea contractului de reabilitare a linie ferate Brașov - Simeria: Obiectivul nostru e să modernizăm toate traseele importante de cale ferată (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban și ministrul Transporturilor, Lucian Bode, au participat, marți seară, la semnarea contractului ”Reabilitare linie de cale ferată Brașov-Simeria, componentă a Coridorului Rin-Dunăre, pentru circulația cu viteza maximă de 160km/h, secțiunea Brașov-Sighișoara, subsecțiunea 2 Apața-Cața”.

„Mă bucur să fiu prezent aici, pentru că e un moment extrem de important. Odată cu semnarea acestui contract, practic avem semnate contractele de construcție pe toate tronsoanele de cale ferată de pe principalul coridor paneuropean, legătura dintre Brașov și Curtici. Din coridorul 4 paneuropean de la Constanța până la Curtici a mai rămas un singur tronson care urmează să fie construit. E vorba despre tronsonul Predeal - Brașov. În rest, toate tronsoanele fie au fost finalizate, fie sunt în curs de construcție. E vorba de o modernizare a căii ferate la standarde europene, cu viteze de deplasare de până la 160 de km/h pentru transportul de persoane și până la 120 de km/h pentru transportul de marfă. E un tronson extrem de complicat acesta, cu o valoare mare.

Vom profita de finanțările masive de care va beneficia România și obiectivul noștru e să reabulităm toate traseele importante de cale ferată”, a declarat Ludovic Orban.

