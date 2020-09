Prim-ministrul României a participat, marți, la prezentarea proiectului de amenajare a portului turistic și de agrement de la Turnu Măgurele. Cu această ocazie, Ludovic Orban a subliniat că liberalii sunt „profund interesați” să dezvolte și județul Teleorman, explicând că prezența sa în zonă arată că „teleormănenii nu sunt vinovați că au avut ca reprezentanți pe scena politică oameni de calitate slabă”.

