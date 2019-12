Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, că își dorește ca Legea bugetului de stat și Legea bugetului asigurărilor sociale să fie adoptate până la finalul acestui an.

Prim-ministrul a mai spus că Guvernul nu își va asuma răspunderea pe Legea bugetului pentru 2020.

„Eu nu am vorbit de angajarea răspunderii bugetului. Vrem să terminăm cât mai repede și să îl trimitem în Parlament. Obiectivul nostru este ca Legea bugetului de stat și Legea bugetului asigurărilor sociale să fie adoptate în Parlament până în sărbătorile de iarnă”, a declarat Ludovic Orban.

