Ludovic Orban: „Legea nu va mai permite cumularea salariului din sectorul public cu pensia” (VIDEO)

Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, că Ministerul Muncii, condus Raluca Turcan, lucrează la un proiect de lege care interzice cumulul pensiei cu salariul de la stat. Anterior, tot luni, premierul Florin Cîțu afirma că proiectul în cauză va fi pus în dezbatere publică azi sau mâine.

„În privința cumulului pensiei cu salariul, când am avut discuții în cadrul Biroului Politic Național cu doamna ministru Raluca Turcan, mi-a prezentat proiectul care se află în pregătire care să reglementeze situația cumulului pensiei cu salariul. Vom prezenta când va fi elaborat dar, în principiu, nu va permite cumularea pensiei cu salariul din sectorul public. Când va fi gata, va fi prezentat proiectul”, a declarat Ludovic Orban.

Întrebat dacă i se pare normal să interzică cumulul pensiei cu salariul dar, în același timp, să aducă pe funcții în Guvern oameni care chiar cumulează pensia cu salariul, Orban a răspuns: „Odată cu adoptarea legii, oricine va trebui să respecte legea. Principiul îl susținem prin proiectul de lege, punctul nostru de vedere e foarte clar: legea nu va mai permite cumularea salariului din sectorul public cu pensia”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.