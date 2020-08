Ludovic Orban: Licitația pentru măștile destinate grupurilor defavorizate nu s-a închis, dar o firmă abonată la rețeaua Primăriei Capitalei încearcă să împiedice finalizarea contractului (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a explicat, duminică seară, în direct pe B1 TV, că licitația de la Ministerul Sănătății pentru măștile de protecție destinate grupurilor defavorizate „nu s-a închis”, dar Best Achiziții SRL, „un abonat al rețelei Primăriei Capitalei”, a arătat „că de fapt încercară să împiedice finalizarea contractului”, lăsându-i impresia că este „pur și simplu” vorba despre „o atitudine de boicotare” a procedurii.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.