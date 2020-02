Orban, întrebat dacă va schimba vreun ministru: Nu, din punctul meu de vedere. La Biroul Politic al PNL, lista va fi supusă votului (VIDEO)

Ludovic Orban, premierul desemnat, a declarat, pentru B1 TV, că în opinia sa nu ar trebui schimbat niciun ministru, iar noul Cabinet ar trebui să aibă aceeași componență precum cel picat prin moțiunea de cenzură. Acesta a insistat că este mulțumit de echipa sa.

Totuși, conducerea extinsă a PNL urmează să se pronunțe și ea prin vot.

„Vin de la Guvern, unde am pregătit actualizarea programului de guvernare. Mâine vom prezenta programul de guvernare și lista guvernului”, a declarat Orban, pentru B1 TV.

Întrebat dacă se schimbă vreun ministru, premierul desemnat a răspuns: „Nu, din punctul meu de vedere. Sigur că vom avea reuniunea Biroului Politic al PNL, la care vom supune dezbaterii și votului lista miniștrilor și programul de guvernare reactualizat. În ceea ce mă privește, sunt mulțumit de activitatea miniștrilor”.

