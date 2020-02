Orban: Luni voi prezenta lista miniştrilor şi programul de guvernare actualizat / Premierul desemnat dă asigurări că pensiile vor fi majorate (VIDEO)

Ludovic Orban, premierul desemnat, a declarat că luni va înainta către Birourile Permanente ale celor două Camere lista miniştrilor şi programul de guvernare actualizat.

„Luni, după reuniunea Biroului Politic al partidului, la care voi prezenta programul de guvernare reactualizat şi propunerea mea pentru lista miniştrilor, vom înainta lista miniştrilor şi programul de guvernare către Birourile Permanente ale celor două Camere.

Programul de guvernare trebuie modificat în primul rând pentru faptul că foarte multe obiective pe care ni le-am asumat în programul cu care ne-am prezentat în urmă cu trei luni în faţa Parlamentului au fost îndeplinite. Sigur că am identificat obiective suplimentare pe care putem să le realizăm, este adevărat, fără a putea adopta, să spun, acte normative cu valoare de lege. Vom include aceste obiective suplimentare în programul de guvernare”, a declarat Ludovic Orban.

El a dat asigurări că bugetul pe anul acesta include sumele necesare pentru creșterea pensiilor: „Creşterea punctului de pensie este prevăzută în Legea bugetului de stat şi Legea bugetului asigurărilor sociale de stat. Vom creşte pensiile, sigur că trebuie să urmărim cu mare atenţie evoluţia economiei, evoluţia încasărilor la bugetul de stat şi vom creşte pensiile. Noi am prevăzut sumele necesare pentru creşterea pensiilor”.

