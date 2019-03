Ludovic Orban a făcut anunțul: Când vor prezenta liberalii LISTA pentru alegerile europarlamentare (VIDEO)

Liderul PNL, Ludovic Orban, a anunțat luni, în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, că liberalii vor vora joi lista pentru alegerile europarlamentare din luna mai.

”Vom audia candidații care s-au înscris pe listă, Biroul Executiv va vota propunerea de listă, iar propunerea de listă va fi validată în Biroul Politic Național, unde sunt reprezentate toate organizațiile, prin intermediul președinților de filială. Joi, imediat după votul Biroului Politic Național, vom prezenta lista”, a explicat Ludovic Orban.

