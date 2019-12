Orban, către ministrul Transporturilor: Faceți niște vizite inopinate pe șantiere! / Ăștia să înțeleagă că pleacă acasă și nu mai pupă nicio lucrare în România (VIDEO)

Ludovic Orban i-a cerut ministrului Transporturilor, Lucian Bode, să facă vizite inopinate pe șantierele tronsoanelor de autostradă. Antreprenorii generali tratează lucrările în mod inacceptabil, a spus premierul, la debutul ședinței de guvern de luni.

„Am o sugestie: faceți niște vizite inopinate pe șantiere pe care se lucrează, inclusiv, pe tronsoanele de autostradă și încercați să obțineti informații privind blocajele din mai multe surse. Eu pot să vă dau exemplu să vă duceți, așa într-o primă fază, pe trei tronsoane: Chetani - Câmpia Turzii, interesant de aflat cum de nu s-a obținut acordul de mediu, cum de nu s-a făcut descărcarea arheologică la aproapedoi ani de zile de la semnarea contractelor cele două tronsoane Sebes-Turda.

Vă spun încă de pe acum antreprenorii generali tratează lucrările în mod inacceptabil. Este vorba de firmele Pizzarotti și Aktor. Pun pe umerii subcontractorilor efectuarea marii majorități a lucrărilor, nivelul lor de mobilizare este la pământ, cel puțin pe tronsonul unde este Aktor. Acolo cred că n-au un șef de șantier care să aibă experiență, probabil conduce din birou. O asemenea vraiște și dezorganizare nu cred că există pe vreun contract.

Ăștia să nu-și imagineze că, dac-au semnat niște contracte care și așa sunt întârziate, aveau termen de finalizare 2017, pot să-și permită să trateze cu bătaie de joc statul român și Guvernul, în condițiile în care toate plățile pe care le-au efectuat în baza lucrărilor realizate sunt la zi”, a declarat Orban.

