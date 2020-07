Ludovic Orban: M-am ferit să vorbesc ca un om politic în timpul pandemiei de coronavirus. Românii așteaptă de la autorități soluții la probleme multiple (VIDEO)

Prim-ministrul Ludovic Orban susține că, de la debutul pandemiei de coronavirus, s-a ferit cât a putut să vorbească precum „un om politic” și că a evitat să aibă „confruntări de natură politică”.

Ludovic Orban susține că s-a ferit să vorbească precum un om politic în timpul pandemiei de coronavirus





„Eu m-am ferit cât am putut să vorbesc ca un om politic. Toate mesajele pe care le-am dat în perioada asta au fost mesaje care s-au întemeiat pe rațiuni care țin de sănătatea publică. Sunt obligat să răspund, pentru că văd o mulțime de luări de poziții politice care sunt absolut aberante și care n-au nicio legătură cu interesul public. Eu am evitat cât am putut să am confruntări de natură politică în perioada asta, pentru că asta așteaptă oamenii de la Guvern, de la mine, de la autorități. Să ne dedicăm rezolvării problemelor cu care se confruntă România, probleme multiple. Epidemie, criză economică, am avut secetă, am avut inundații. La fiecare dintre problemele acestea, oamenii așteaptă răspunsuri, așteaptă soluții, așteaptă să venim în sprijinul și în ajutorul lor. Cu asta m-am ocupat în toată perioada asta”, a declarat Ludovic Orban, duminică seară.



Cum i-a răspuns premierul senatorului PSD Robert Cazanciuc, în direct pe B1 TV





În direct pe B1 TV, premierul a vorbit și despre criticile aduse Guvernului Orban de către senatorul PSD Robert Cazanciuc cu privire la proiectul de lege privind carantina și izolarea.

„L-am văzut, astăzi, pe domnul Cazanciuc care a criticat legea (n.r. – privind carantina și izolarea). Legea, care este în dezbatere, în Senat, este legea care a fost dezbătută în Camera Deputaților. În Camera Deputaților și-a pus amprenta majoritatea din Camera Deputaților. Majoritatea PSD-Pro România-ALDE. Practic, Cazanciuc critică colegii lui din partid care au votat legea care a ieșit în forma în care a ieșit din Camera Deputaților. Sigur, eu n-am pretenția că proiectul de lege inițiat de Guvern este perfect, dar acest proiect de lege este indispensabil. Uități-vă ce se întâmplă, alte țări iau decizia de a introduce în carantină sau în izolare cetățenii români care se duc în țările respective. Asta e cea mai bună dovadă că măsura izolării, măsura carantinei, măsura tratării în spitale sau sub supraveghere medicală sunt măsuri care există în toate țările europene. Cramponarea asta de un discurs fără sens, care n-are absolut niciun fel de logică, până la urmă face rău Românie, face rău societății în ansamblul său”, a spus primul ministru.

Anterior, Robert Cazanciuc, președintele intermar al Senatului, declarase că „am avea o lege în contradicție nu numai cu legea fundamentală a României, Constituția, dar și cu practica CEDO și a altor instanțe europene. Legat de procesul adoptării acestei legi, premierul se plângea, ieri, că este la capătul răbdării că am amânat votul în Parlament până luni. Vă reamintesc că Parlamentul a lucrat vineri până la ora 23, Comisia juridică a lucrat până la 4 dimineața. Ieri, sâmbătă, am lucrat din nou. Programul Parlamentului este, în fiecare zi, în sesiune extraordinară până pe 15 iulie și dacă va fi nevoie, o să prelungim”.