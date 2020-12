Ludovic Orban: Mă voi vaccina, dar există o ordine de priorități stabilită prin Strategia de vaccinare și trebuie respectată / Demnitarii nu se regăsesc în categoriile prioritare (VIDEO)

Prim-ministrul Ludovic Orban a susținut o serie de declarații de presă, vineri, ocazie cu care a fost întrebat când se va vaccina împotriva COVID-19. „Când îmi vine rândul”, a răspuns premierul, care a explicat că ordinea de priorități este stabilită prin Strategia națională de vaccinare anti-coronavirus, care va fi prezentată în cursul zilei de vineri, „și trebuie respectată”. Totodată, el a precizat că demnitarii nu se regăsesc printre categoriile prioritare.

