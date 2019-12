Orban, despre pensiile speciale ale magistraților: Ei s-au blindat cu o hotărâre a CCR. Trebuie găsită o soluție, ca baza calculului pensiei să stea în principiul contributivității (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a declarat că multe pensii foarte mari sunt ale magistraților și ale magistraților militari și că trebuie găsite soluții pentru ca discrepanțele din acest domeniu să nu mai existe, iar calculul pensiei să se facă pornind de la principiul contributivității.

Liderul liberalilor a mai remarcat faptul că magistrații „s-au blindat cu o hotărâre a CCR”, astfel încât pensiile lor speciale să fie bine păzite.

În opinia CCR, „statutul constituțional al magistraților… impune acordarea pensiei de serviciu ca o componentă a independenței justiției, garanție a statului de drept, prevăzut de art. 1 alin. (3) din Legea fundamentală”.

