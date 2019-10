Ludovic Orban: „Nu văd nicio piedică în a genera majoritatea necesară învestiri noului guvern” (VIDEO)

Premierul desemnat Ludovic Orban a declarat, miercuri, că PNL susține alegerea primarilor îm două tururi de scrutin. Totul, în contextul în care plenul Senatului a respins prin vot inițiativa legislativă de modificare a legii electorale. Camera Deputaților este forul decizional în acest caz.

”PNL a inițat un proiect de lege privind alegerea primarilor în două tururi și votează alegerea primarilor în două tururi”, a declarat liderul PNL.

Întrebat dacă vor fi acceptați membrii altor partide care vor vrea să intre în viitorul guvern, Orban a declarat: ”Suntem la debutul discuțiilor. În funcție de cum se derulează discuțiile, vom decide de comun acord”.

De asemenea, întrebat dacă ia în calcul posibilitatea ca guvernul să nu treacă de primul vot din Parlament, premierul desemnat a răspuns: ”Eu sunt încrezător în partenerii care au contribuit la succesul moțiunii vor susține învestirea guvernului în Parlament pentru că altfel va rămâne la putere Viorica Dăncilă. Nu văd motive serioase pentru a nu susține învestirea Guvernului. Noi ne-am asumat răspunderea guvernării și am anunțat acest lucru încă de la începutul negocierilor pentru moțiunea de cenzură. Nu văd nicio piedică în a genera majoritatea necesară învestiri noului guvern”.

În ceea ce privește posibilitatea ca PNL să-i ofere un minister lui Victor Ponta în schimbul susținerii la vot, Orban a precizat: ”Este prematură orice întrebare legată de prezența în Guvern. Acum ne așezăm la masa discuțiilor cu delegațiile oficiale. Noi suntem deschiși la un dialog pentru găsirea celor mai bune soluții pentru care România să aibă un guvern competent, care să beneficieze de majoritate parlamentară și să facă ceea ce este necesar pentru România. De asemenea, de a elibera cât mai curând sediul guvernului și sediile ministerelor de cei care se află astăzi la butoane și care au fost demiși prin moțiunea de cenzură și care pe ultima sută de metri dau țeapă după țeapă și creează probleme extrem de grave pentru viitorul guvern, fie prin angajarea de cheltuieli pentru care nu există resurse, fie prin semnarea unor contracte fără îndeplinirea bazei legale, fie prin blocarea unor contracte, fie prin declanșarea unor concursuri pentru fixarea pe posturi a politrucilor PSD care au fost băgați interimari pe ușa din dos. Toate lucrurile astea se întâmplă acum.

Vital pentru România este ca în cel mai scurt timp posibil să se poată instala un guvern al actualei opoziții, care să fie sprijinit de formațiunile politice care au contribuit la succesul moțiunii de cenzură și un guvern care să atace marile probleme cu care se confruntă România astăzi”.

