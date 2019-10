Care sunt măsurile urgente pe care vrea să le ia Orban. Abrogarea recursului compensatoriu și desecretizarea documentelor necesare în dosarul „10 August”, printre ele (VIDEO)

Ludovic Orban, premierul desemnat, a încercat luni să convingă Birourile peramanente reunite de necesitatea ca Guvernul PNL să fie învestit cât mai repede de Parlament, date fiind măsurile numeroase ce se impun a fi luate urgent. Nu a avut succes. PSD și PRO România au reușit să amâne validarea Executivului Orban până în ultima săptămână de campanie. Astfel, miniștrii vor fi audiați marți și miercuri în comisiile de specialitate, iar votul final, în plenul reunit, va avea loc luni, 4 noiembrie.

„Este o urgenţă extrem de mare referitoare la învestirea Guvernului pe care l-am prezentat”, a ținut să puncteze liderul PNL.

