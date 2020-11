Ludovic Orban: Măsurile anti-COVID-19 au avut efect - Am oprit trendul de creștere / Ideea că intrăm în lockdown după 6 decembrie, o minciună gogonată a adversarilor politici

Premierul Ludovic Orban a declarat că adversarii politici ai PNL au lansat zvonul că România va intra în lockdown, deci în carantină totală, după alegerile parlamentare din 6 decembrie. Orban a insistat că aceasta este doar o „minciună gogonată”.

El a admis că am trecut printr-o perioadă dificilă din punct de vedere al evoluției epidemiei de coronavirus, dar măsurile luate de Guvernul PNL, așa nepopulare cum au fost, au dat rezultate și aceasta este prima săptămână în care avem un trend descendent al cazurilor zilnice de COVID-19.

„Adversarii noștri au lansat un zvon care, din păcate, văd că prinde, că după 6 decembrie urmează lockdown. E o miniună gogonată.

Am avut un moment dificil. Aproape 10 zile de trend crescător, îngrijorător. Noi am suplimetat restricțiile, am luat decizia nepopulară de a suspenda o vreme activitatea în piețe, am decis organizarea învățământului în sistem online și restul măsurilor.

Rezultatul acestor măsuri se simte. Am dispus carantinarea în multe localități. S-a oprit trendul de creștere. Săptămâna aceasta e un trend în scădere a numărului de infectări”, a declarat Ludovic Orban, pentru RTV.