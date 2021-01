Ludovic Orban: Mediul de afaceri vrea o Lege a lobby-ului. Dacă avem deschiderea partenerilor de coaliție, susținem un astfel de proiect (VIDEO)

Ludovic Orban, președintele Camerei Deputaților și liderul PNL, a declarat marți, după o discuție cu reprezentanții IMM-urilor, că mediul de afaceri își dorește o Lege a lobby-ului, care „să fluidizeze” relațiile instituționale ale acestuia cu autoritățile.

Întrebat dacă e posibil să avem o Lege a lobby-ului în acest an și care ar fi forma, Orban a răspuns: „Încă nu am vorbit la nivelul coaliției, ca să putem să adoptăm o astfel de lege. În mod evident, va trebui discutat cu partenerii noștri și, în măsura în care există deschidere, să susținem un astfel de proiect de lege”.

„Am discutat privitor la mai multe legi, formarea unor grupuri de lucru pentru îmbunătățirea Legii parteneriatului public - privat, formarea unui grup de lucru comun pentr Legea de promovarea a exporturilor, am discutat cu mediul de afaceri, care susține o lege a lobby-ului care să ajute să fluidizeze, să spun așa, relațiile instituționale dintre mediul de afaceri și autoritățile. Am discutat și despre procesul legislativ, practic realizarea unei colaborări la nivelul comisiilor de specialitate și la nivelul conducerii Camerei cu reprzentanții celor 14 grupe de lucru ale Consiliului Național al IMM-urilor pentru îmbunătățirea legislației și participarea la dezbaterile din comisii la diversele proiecte de lege”, a mai declarat Orban, după ședința cu reprezentanții IMM-urilor.

