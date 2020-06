Ludovic Orban: Miercuri prezentăm programul de relansare economică, împreună cu președintele Klaus Iohannis (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a anunţat că, miercuri, guvernanții vor prezenta programul de relansare economică, alături de președintele Klaus Iohannis. Acesta ar urma să includă mai multe tipuri de granturi. Programul a fost anunțat încă de acum o lună, în condițiile în care epidemia de coronavirus și măsurile de restricție a circulației, impuse pentru a limita răspândirea COVID-19, au lovit puternic economia. Bună parte din bani ar urma să fie decontați din fondurile europene.

Șeful Guvernului a declarat, luni, că programul de relansare economică, anunțat încă de acum o lună, va fi prezentat oficial miercuri, alături de președintele Klaus Iohannis.

„Prezentarea programului economic va fi miercuri, alături de preşedintele României, cu care am colaborat foarte apropiat. După prezentarea programului economic, obiectivul nostru este ca în maximum o lună de zile să adoptăm toate actele normative necesare pentru implementarea măsurilor din program”, a declarat premierul Ludovic Orban.

