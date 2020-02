Liderul PNL Ludovic Orban a declarat, joi, în legătură cu posibilitatea ca Mihai Chirica să candideze din partea liberalilor la Primăria Iașiului, că acesta nu mai are nicio legătură cu PSD de mulți ani.

”Domnul Chirica, din momentul în care Guvernul PSD a adoptat OUG 13, a devenit opozantul lui Dragnea și al PSD. Când PSD a făcut ședința de Guvern comună cu Guvernul Republicii Moldova, nu a făcut-o la Iași, a făcut-o la Piatra Neamț, ca să-l pedepsească pe Mihai Chirica pentru faptul că a protestat public împotriva aberației numite OUG 13. Domnul Chirica nu mai are nicio legătură cu PSD de trei ani, dacă nu și mai mult”, a susținut Ludovic Orban.

”Pe de altă parte, în ceea ce privește procedura de desemnare a candidaților la funcțiile de primari în municipiile reședință de județ și pentru funcția de președinte al Consiliului Județean, avem o procedură stratutară care presupune evaluarea candidaturilor, avem sondaje de opinie care sunt în curs de realizare și vor fi finalizate în toate județele pentru a identifica acei candidați care se bucură de cea mai mare încredere, de cel mai mare sprijin din partea cetățenilor.

Toate organizațiile au obligația, până în data de 1 martie, să decidă candidații la primari, în toate localitățile din România și să formuleze propunerile de candidați pentru primăria municipiului reședință de județ și președinția Consiliului Județean, tot până la data de 1 martie, urmând ca în săptămâna 1-7 martie, Biroul Politic Național să ia deciziile finale, să valideze candidaturile”, a mai spus Ludovic Orban.

Exclus din PSD pe fondul tensiunilor pe care le-a avut cu Liviu Dragnea, Chirica a anunțat, miercuri, că se alătură proiectului ambițions demarat de peședintele Klaus Iohannis și membrii PNL.

„În această perioadă, fiecare partid și-a terminat sondajele de opinie și analizele politice. Este firesc să apară discuții și propuneri politice. Mă bucur să constat că toate analizele sociologice pe Municipiul Iași arată că există un grad mare de satisfacție al ieșenilor față de proiectele mele și ale Primăriei.

În fiecare zi a mandatului de primar m-am considerat în primul rând primarul ieșenilor, indiferent de opțiunea politică personală a fiecărui cetățean.

Proiectele Iașului sunt și trebuie să fie prioritatea mea și a oricărui partid politic responsabil, nu orgoliile politice personale. De aceea, în mod constant, am fost partenerul Președintelui Klaus Iohannis, garantul statului de drept din România și al valorilor occidentale pe care le împărtășim cu toții.

Președintele Klaus Iohannis a fost întotdeauna alături de Iași și de Moldova și a demonstrat că este un partener constant al proiectelor noastre. Este de datoria mea să mă gândesc la responsabilitățile politice și administrative cu care m-au investit ieșenii și să construim împreună o echipă puternică pe plan local, relevantă pe plan regional și respectată la nivel național.

Drumul meu politic, creionat alături de ieșeni, va continua alături de Președintele Klaus Iohannis și de parteneri politici onorabili și profund atașați de valorile europene”, a transmis Mihai Chirica.

În aprilie 2012, acesta s-a înscris în Partidul Social Democrat, filiala Iași, și a fost ales pe listele acestuia în funcția de consilier local municipal PSD – Consiliul Local Municipal Iași.

După constituirea Consiliului Local în care a fost ales, acest Consiliu l-a numit într-una din funcțiile de viceprimar al municipiului. Din anul 2013, a devenit președinte al Organizației Municipale a PSD Iași.

După ce primarul Nichita a fost suspendat, în data de 25 mai 2015, Chirica a fost ales să asigure interimatul funcției de primar. Din postura de primar interimar, a fost ales apoi primar la alegerile din 2016, fiind al 64-lea primar al municipiului Iași.

