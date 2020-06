Ludovic Orban: Milioane de români nu au apă curentă şi acces la canalizare din cauza baronilor nesimțiți (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a declarat, la debutul ședinței de Guvern de joi, că milioane de români nu au nici acum apă curentă şi acces la canalizare, deși există bani și fonduri europene pentru realizarea lucrărilor, din cauza baronilor nesimțiți, care nu au avut niciun interes să facă astfel de investiții. Șeful Guvernului a mai precizat că, dacă nu vor fi încheiate lucrările, trebuie daţi înapoi banii pe exerciţiul financiar 2007-2013.

Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat, joi, că milioane de români nu au apă curentă sau acces la canalizare din cauza celor care au fost la putere în ultimii șase ani. Aceștia sunt cu atât mai de condamnat cu cât banii au existat.

„Milioane de români au dreptul să beneficieze de apă curentă şi acces la canalizare. Avem la dispoziţie fonduri europene consistente, dar, timp de șase ani, cei care au fost la putere la nivel naţional şi la nivel local şi-au bătut joc de proiecte. În nici şapte luni, noi am asigurat cofinanţarea lor, am permis decontarea cheltuielilor care erau neeligibile ca urmare a creşterii manoperei urmare a tâmpeniei de Ordonanţă 114”, a declarat Ludovic Orban, la deschiderea ședinței de Guvern de joi.

