Orban, mesaj pentru miniștri: Vă rog să evaluaţi cu maximă seriozitate toate cheltuielile pe care le angajaţi (VIDEO)

Ludovic Orban le-a cerut miniștrilor să fie extrem de atenți la cheltuielile pe final de an, pentru a avea un procent cât mai mic al deficitului bugetar. Premierul a precizat apoi că autorităţile locale care au primit anterior bani nu vor mai beneficia de o nouă alocare bugetară.

„Aş vrea să vă cer să fiţi extrem de circumspecţi în angajarea de cheltuieli pe final de an. Orice cheltuială nenecesară, chiar dacă este prevăzută în buget, nu trebuie efectuată pentru că dorinţa mea este, totuşi, să încercăm să reducem la un procent cât mai mic deficitul bugetar. Vă rog să evaluaţi cu maximă seriozitate toate cheltuielile pe care le angajaţi, astfel încât să efectuăm doar acele cheltuieli necesare”, le-a cerut Orban miniştrilor, la începutul şedinţei de Guvern de vineri.

