Premierul Ludovic Orban i-a cerut, miercuri, ministrului Internelor, Marcel Vela, să facă public de îndată raportul privind intervenția jandarmilor la protesul din 10 august 2018.

Întrebat de Orban, în debutul ședinței săptămânale de guvern, în ce stadiu de află desecretizarea raportului, ministrul Marcel Vela a răspuns: „Astăzi se finalizează, așteptăm o hârtie de la instituție”.

”Imediat ce este finalizată procedura, vă cer să prezentați raportul să fie cunoscut opiniei publice”, a precizat Ludovic Orban.

Anterior, Marcel Vela anunțase că dosarul referitor la intervenţia jandarmilor din 10 august 2018 va fi desecretizat în cursul acestei săptămâni.

"Va fi desecretizat în această săptămână şi veţi fi la curent cu această acţiune care se va derula la MAI. Este posibil să-l desecretizăm, sunt câteva proceduri în care sunt implicate şi alte instituţii, dar răspunsul meu este cât mai repede, până vineri cel târziu. (...) Eu sunt sigur că va fi foarte repede primit răspunsul, însemnând ore, nu zile, şi în acest context, începând de mâine, oricând este posibil să facem un comunicat pe această temă. Veţi afla toată derularea evenimentelor, implicarea instituţiilor şi tot ceea ce conţine acel raport", a declarat Marcel Vela, la Europa FM.

