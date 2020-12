Ludovic Orban: „Moldova va primi în următorii ani tot ceea ce a așteptat timp de 30 de ani de la PSD și nu a primit”

Premierul Ludovic Orban a participat miercuri alături de președintele Klaus Iohannis la deschiderea Tronsonului de Autostradă A7 - varianta ocolitoare Bacău. Cu acest prilej, premierul a precizat că guvernarea liberală a reușit să finalizeze construcția, în condițiile în care, la investire acesta se afla la un progres de doar 27%:

“Când am fost investiți ca Guvern de Parlament, progresul fizic era de 27%. Tot cevedeți aici s-a realizat de la 27% în anul de guvernare. Am rezolvat toate problemele care țineau de acord de mediu. În mandatul Guvernului nostru Comisia Europeană a aprobat finanțarea din fonduri europene finanțarea acestui proiect, tocmai pentru că am reușit să realizăm toate documentațiile în conformitate cu exigențele UE”, a declarat premierul Ludovic Orban.

Ludovic Orban a promis că în următorii ani vor exista multe investiții în infrastructura rutieră direcționate către regiunile din Moldova:

“Cu acest prilej vreau să spun limpede că următorii patru ani, și de ce nu, următorii opt ani, vor fi ani în care Moldova va primi ceea ce aștepta de 30 de ani de la cei pe care i-a învestit cu încredere, mă refer la PSD și la ce nu au oferit cei de la PSD moldovenilor.

Moldova va beneficia de ample proiecte de investiții care vor avea un impact major asupra nivelului de dezvoltare al Moldovei, asupra calității vieții, asupra veniturilor locuitorilor din județele Moldovei”, a spus premierul.