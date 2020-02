CORONAVIRUS | Orban: Toate instituțiile își fac datoria. Termoscannerele vor fi livrate în două tranșe (VIDEO)

Ludovic Orban a declarat că oamenii nu ar trebui să se îngrijoreze în privința răspândirii coronavirusului, deoarece autoritățile își fac datoria.

„Ne ocupăm de toate problemele. N-aveți nicio emoție. Ministrul de Interne, al Sănătății toate structurile implicate în derularea planului de acțiune își fac datoria. Se vede după cum s-a reușit intervenția promptă în orice fel de situație de suspiciuni, după cum s-a introdus mecanismul de intare în țară în aeroporuri și pe intrările terestre. Am transmis semnalul, guvern își face treaba și oamenii trebuie să stea liniștiți”, a declarat Ludovic Orban.

Întrebat dacă s-au terminat procedurile de achiziționare a termoscannerelor, premierul interimar a răspuns: „Azi ar trebui să se semneze contracte inclusiv pe termoscannere. Urmează să fie livrate în două tranșe, una de 12, și alta mai târziu”.

