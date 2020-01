Ludovic Orban: ”Aștept cu indiferență moțiunea de cenzură. Nu cred că are șanse de succes” (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri, după ce Guvernul și-a asumat răspunderea pe proiectul alegerii primarilor în două tururi, că nu crede că moțiunea de cenzură anunțată de PSD are șansă să treacă.

”Aștept cu indiferență moțiunea de cenzură. În momentul în care am decis să ne angajăm răspunderea pe alegerea primarilor în două tururi, am fost perfect conștienți că PSD va depune moțiune de cenzură.

În ce ne privește, ne prezentăm cu fruntea sus, ne-am pus mandatul pe masă - și cred că asta arată ceva despre Guvernul PNL - pentru a găsi o soluție pe care o așteaptă peste 82% dintre cetățenii români, și anume alegerea democratică a primarilor prin sistemul de alegere în două tururi.

Nu cred, sincer, după evaluarea pe care o am astăzi, că moțiunea de cenzură are șanse de succes”, a declarat Ludovic Orban.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.