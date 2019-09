Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat luni, în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, că opoziția va depune o moțiune de cenzură după ce va exista certitudinea că a fost strâns numărul de semnături necesar pentru trecerea respectivei moțiuni.

”Am stabilt calendarul de discuții. Pentru ca această moțiune de cenzură să aibă șanse de succes, în afară de parlamentarii PNL, avem nevoie de susținerea a încă șase formațiuni politice sau grupuri parlamentare. Există un proiect de text al moțiunii pe care noi l-am aprobat de principiu, dar urmează să fie discutat și îmbunătăți cu partenerii cu care vom discuta”, a spus Orban.

Întrebat dacă grupul minorităților naționale susține demersul PNL prinvind moțiunea de cenzură, Ludovic Orban a răspuns: ”Am programat o întâlnire cu toți deputații din grupul minorităților, care va avea loc în cursul acestei întâlniri. Cu UDMR, de asemenea, am programat o discuție. Deja au avut loc discuții cu liderul grupului de la Senat. Vom vorbi și cu președintele UDMR”.

”Din cauza faptului că în cursul unei sesiuni parlamentare putem depune o singură moțiune de cenzură, vom depune moțiunea doar când vom avea numărul de semnături necesare pentru trecerea moțiunii”, a explicat Orban, precizând că moțiunea ar putea fi depusă inclusiv după începerea campaniei electorale, dacă se va constata că atunci sunt șanse de izbândă.

”Obiectivul nostru este să dăm jos acest guvern. Guvernul ăsta nu mai are nicio legitimitate. Cetățenii români sunt într-o proporție zdrobitoare împotriva acestui guvern”, a mai spus Ludovic Orban.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.