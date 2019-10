Ludovic Orban a declarat că el va fi propunerea de premier din partea PNL, dacă partidul va fi chemat să formeze Guvernul.

„Coșmarul pe care îl trăiesc românii de trei ani a încetat. Astăzi, Parlamentul a demis Guvernul PSD care și-a batut joc de România cum nu și-a bătut nimeni în ultimii 30 de ani. Multumesc președintelui Iohannis pentru munca în succesul acestui moțiuni. Le multumesc colegilor mei din PNL.

Mulțumesc partenerilor politici care au stat până la sfârșit rezistând la cele mai ticăloase și mizerabile oferte, de către o putere disperată care nu a făcut altceva decât să servească infractorii. Nu ne bucurăm azi, guvernarea României e un lucru mult prea grav.

Se încheie o perioadă de distrugere, de ură și de divizare, începe o perioadă de contrucție, în care guvernul va fi readus în serviciul cetățeanului. Mâine, la ora 9, am convocat Biroul Politic Național al PNL pentru a stabili strategia, echipa care va reprezenta partidul în cadrul consultărilor de la Cotroceni și mandatul cu care ne vom duce la președintele României.

Salut și respect pe toți parlamentarii care au avut tăria să reziste tentațiilor și amenințărilor la care au fost supuși și au votat în favoarea moțiunii. Există o speranță, țin să-i felicit și să le transmit respectul meu parlamentarilor indiferent de culoarea politică și că în sfârșit am oprit PSD să facă rău României”, a declarat Ludovic Orban.

