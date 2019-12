Orban, despre moțiunea împotriva ministrului Finanțelor: Ne bucurăm că avem ocazia să prezentăm iar nenorocirea lăsată de acești guvernanții social-democrați iresponsabili (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a declarat că se bucură de intenția PSD de a depune o moțiune simplă împotriva ministrului Finanțelor, liberalul Florin Cîțu. Și asta pentru că, din nou, liberalii vor avea șansa să le explice românilor ce dezastru financiar și economic a lăsat în urma sa Guvernul Dăncilă.

„Îl felicit pe ministrul Finanțelor, care a reușit într-o viteză mare să inițieze o rectificare bugetară care ne permite să plătim pensiile, alocațiile pentru copii, firmelor toate conediile medicale și celelalte concedii maternale care n-au fost decontate de aproape un an, care ne permite să rambursăm TVA în termenul legal, să plătim lucrările din cadrul PNDL. Sunt jenanți cei din PSD să depună moțiune împotriva ministrului Finanțelor, după dezastrul bugetar și financiar pe care l-au creat, dar ne bucurăm că avem ocazia să prezentăm iar nenorocirea lăsată de acești guvernanți iresponsabili, care au mințit cu nerușinare, care au schimbat legea ca să nu-și asume răspunderea pentru verificitatea datelor în alcătuirea bugetului de stat. Ne bucurăm și vom prezenta toate aceste date despre comportamentul ticălos și iresponsabil al celor care azi vor să facă o moțiune simplă împotriva ministrului Finanțelor”, a declarat Ludovic Orban.

Eugen Teodorovici a depus luni, în Senat, o moțiune simplă împotriva succesorului său la Ministerul Finanțelor, Florin Cîțu. (Detalii AICI)

