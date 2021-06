Ludovic Orban: Moţiunea de cenzură nu va avea niciun vot din partea parlamentarilor coaliţiei. Noi am luat o decizie

Președintele PNL, Ludovic Orban, susține că este exclus ca liberalii care îl sprijină în cursa pentru un nou mandat de președinte al partidului să susțină moțiunea de cenzură inițiată de PSD. Orban spune că demersul opoziției nu va pimi niciun vot din partea parlamentarilor din coaliția guvernamentală.

Ludovic Orban spune că niciun parlamentar din coaliția guvernamentală nu va vota moțiunea de cenzură

"Exclus. Oricine îmi cunoaşte cariera ştie foarte clar că eu niciodată nu am făcut nicio înţelegere cu PSD şi nu voi face atât timp cât voi fi în viaţa publică. (...) E exclus. Asta este o bazaconie. De altfel, noi am şi luat o decizie la nivelul coaliţiei. Moţiunea nu va avea niciun vot din partea parlamentarilor coaliţiei", a declarat președintele PNL, marți, potrivit Agerpres.



"Am considerat întotdeauna PSD şi, de fapt, nu numai PSD, FSN, FDSN, PDSR, cum s-au numit, avatarurile Partidului Comunist le-am considerat nocive pentru România şi am luptat întotdeauna împotriva proiectului de înapoiere, de sărăcie şi de subdezvoltare pe care l-a susţinut întotdeauna indiferent cum s-a numit urmaşul Partidului Comunist", a adăugat Ludovic Orban.

Marcel Ciolacu: Moțiunea va fi votată în această sesiune

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat, luni, că săptămâna viitoare, social-democrațiii vor depune o moțiune de cenzură împotriva guvernului Cîțu, despre care spune că „și-a bătut joc de șansa României de a reveni după criza sanitară și cea economică”.

„Această moțiune va fi votată în această sesiune. În cazul în care va trece, îi anunț pe parlamentarii Partidului Social Democrat, în primul rând, că va urma o sesiune extraordinară de numire a altui Guvern”, a precizat Marcel Ciolacu, amintind și că propunerea de premier din partea PSD este profesorul Alexandru Rafila.

„Dacă ținem cont de spiritul Constituției, este normal ca Partidul Social Democrat, partidul care a câștigat alegerile, să vină cu propunerea de prim-ministru. Restul rămâne să le discutăm după ce această moțiune va trece", a mai spus Marcel Ciolacu.