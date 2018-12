Ludovic Orban, despre moțiunea de cenzură: UDMR a vrut să mimeze neutralitatea. De doi ani sprijină guvernul și acționează mai degrabă împotriva electoratului maghiar (VIDEO)

Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat joi, în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, că la votul pe moțiunea de cenzură, parlamentarii UDMR au încercat să mimeze neutralitatea, dar, în realitate, ei au sprijinit Guvernul Dăncilă.

”Moțiunea de cenzură se referă la guvernul în funcție. Dacă o votezi, consideri că Guvernul este rău. Dacă nu o votezi, înseamnă că ești cu Guvernul. UDMR a încercat să fie cumva de centru, ei au vrut să mimeze neutralitatea. La moțiunea de cenzură nu poți fi neutru. Ori votezi moțiunea de cenzură. Dacă nu, înseamnă că ești cu actualul guvern. În mod clar, de doi ani, UDMR care spune că are un protocol de colaborare parlamentară cu PSD, sprijină acest guvern. Şi nu este adevărat că au numai un protocol de colaborare parlamentară, am identificat vreo 40 de poziţii pe care le deţin în structura administraţiei de stat la nivel de secretari şi subsecretari de stat, preşedinţi de agenţii, directori. Au o reprezentare la nivelul puterii executive chiar dacă nu la nivel de minister", spus Orban.

Președintele PNL a mai precizat că, prin atitudinea lor, cei de la UDMR nu respectă voința electoratului maghiar. Asta pentru că, potrivit sondajelor, Liviu Dragnea are o cotă scăzută de încreder în rândul maghiarilor din România.

"Lucrurile sunt clare, UDMR nu poate să inducă opinia publică în eroare, poziţionarea lor a fost foarte clară. Astăzi au fost pentru ca Guvernul Dăncilă să îşi continue activitatea. Probabil i-a deranjat ceea ce le-am spus public. Parlamentarii trebuie să acţioneze în conformitate cu voinţa celor care i-au votat. Pe baza sondajelor date publicităţii de preşedintele UDMR, cota de încredere a lui Liviu Dragnea este de 4 la sută în rândul electoratului maghiar. Dacă mie o să îmi spună vreun parlamentar UDMR că electoratul care i-a trimis în Parlament le cere să stea alături de Dragnea, eu o să o consider o glumă proastă", a mai spus Ludovic Orban.

