Ludovic Orban: Multe dintre măștile neconforme sunt din China. Recomand să se cumpere măști făcute în țară. Avem zeci de producători autohtoni

Premierul Ludovic Orban a declarat că ANPC a descoperit atât de multe măști neconforme și pentru că inspectorii s-au dus acolo unde au existat sesizări. Cele mai multe dintre produsele care nu respectau standardele de protecție erau din import, mai ales din China. Orban i-a îndemnat pe români să cumpere măști făcute la noi în țară, căci avem zeci de producători care scot marfă de calitate. Orban a precizat că el poartă măști făcute de o firmă din Maramureș.

Ludovic Orban, despre măștile neconforme: ANPC va continua controalele în forță pentru identificarea lor

„Toate informațiile au rezultat în urma controalelor ANPC. Am dat toate sancțiunile conform legii. Măștile neconforme au fost scoase de pe piață și ANPC va continua controalele în forță pentru identificarea măștilor neconforme. Multe sunt din import.

Vameșul nu desface masca, el face vămuirea, nu stabilește calitatea. Sigur că trebuie să verifice dacă produsul e același din acte, dar aici trebuie să existe controale foarte serioase din partea tuturor celor implicați.

ANPC a comunicat că a găsit aproape jumătate din măștile controate neconforme. E un procent foarte mare și pentru că s-au dus și unde au fost sesizări”, a declarat Ludovic Orban, pentru RTV.

Orban a precizat că oamenii nu vor fi amendați dacă poartă o mască neconformă, ci dacă o poartă greșit sau nu o folosesc deloc: „Nu are nicio legătură calitatea măștii cu portul sau neportul măștii. Noi am permis și folosirea măștilor de bumbac, făcute de oameni acasă. A nu purta mască sau a o purta nepotrivit atrage amenda. Amenda nu are legăură cu faptul că sunt măști neconforme”.

Ludovic Orban: Recomand să se cumpere măști din producția internă

Șeful Guvernului i-a îndemnat apoi pe români să cumpere doar măști produse la noi în țară și a precizat că el însuși folosește măști achiziționate de la o firmă din Maramureș.

„Dintre măștile neconforme, cele mai multe provind din alte țări, mai ales China. Ele sunt aduse pentru că li se permite unor companii din China să producă măști neconforme. Inclusiv anumiți comercianți sunt păcăliți efectiv: ei una negociază și altceva primesc. Recomand să se cumpere măști din producția internă. Sunt mulți producători români, sunt de ordinul zecilor, care produc măști conforme în România. Din cauza intrării pe piață a multor produse din zone în care nu există garanția conformității, ei își permit să vândă la prețuri mai mici. Din cauza asta, au trecere mai mare pe piață. Eu am mască de la o firmă românească din Maramureș, care produce marfă de calitate”, a mai declarat premierul Ludovic Orban.