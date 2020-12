Ludovic Orban: Ne așteptam la o prezență la vot mai mare, trebuie să recunosc / Vom avea discuții cu PMP, USR-PLUS, UDMR. Se poate forma o majoritate parlamentară (VIDEO)

Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, pentru B1 TV, că liberalii se așteptau la o prezență la vot ceva mai mare, căci toate cercetările sociologice indicau peste 35%. El a punctat că prezența scăzută a avantajat PSD. „Cel mai probabil de luni, când vom avea informații cât de cât relevante despre raportul de forțe, vom avea discuții cu PMP, USR, UDMR. Se poate forma o majoritate parlamentară”, a mai afirmat Ludovic Orban.

„A pornit numărătoarea paralelă, centralizăm rezultatele pe care le primim de la reprezentanții noștri din secțiile de votare. Ne așteptam la o prezență mai mare, trebuie să recunosc, de peste 35%. Toate cercetările sociologice indicau o prezență mai amre. E posibil din cauza pandemiei, poate din cauza zilei, a vremii și a multor informații care au speriat oamenii că e risc de infectare dacă merg la vot. Oricum le mulșumesc celor care au venit la vot și mai ales celor care au avut încredere în PNL”, a declarat liderul liberalilor.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.