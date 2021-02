Ludovic Orban: Ne dorim ca toți miniștrii să aibă performanță și să nu fie necesară remanierea (VIDEO)

Ludovic Orban a anunțat că se dorește performanță din partea miniștrilor, fără să fie nevoie de remaniere. Președintele Camerei Deputaților a fost întrebat cum s-ar putea realiza demiterea unui ministru, în cazul în care unul dintre aceștia nu ar atinge obiectivele execuției bugetare, ce va fi verificată la 6 luni. Reamintim că premierul Florin Cîțu a anunțat că dacă nu vor fi îndeplinite aceste ținte, ar putea exista schimbări în Guvern.

„Mandatul unui ministru încetează prin demisie, prin deces sau prin demitere. Demiterea se face la propunerea premierului, prin decizia președintelui. (...) Ne dorim ca toți miniștrii să aibă performanță și să nu fie necesară remanierea niciunui ministru”, a declarat Ludovic Orban, la Palatul Parlamentului.

Miercuri, președintele Camerei Deputaților a fost întrebat și dacă este o „procedură firească” faptul că mai mulți miniștri și-au delegat o serie de atribuții, inclusiv dreptul de semnătură:

„Delegarea de atribuții către secretari de stat este o procedură legală și o procedură care a fost folosită de-a lungul timpului. În mod normal, ministrul deleagă competențe către secretarii de stat și poate să delege inclusiv dreptul de semnătură în domeniile de competență care sunt acordate secretarilor de stat. E chiar o procedură folosită, o modalitate de management democratic, care oferă delegare.

Secretarii de stat, dacă semnează ei, trebuie să semneze în conformitate cu programul de guvernare cu strategia din domeniul respectiv, cu toate planurile de acțiune din domeniul respectiv. Întotdeauna ministrul trebuie să își păstreze o parte importantă. Și eu am fost ministru și eu am delegat atribuții, mi-am păstrat partea de acte normative, de tratate, acorduri internaționale și alte domenii pe care le-am considerat importante și de interes strategic (...) E și o chestiune de responsabilitate, chiar dacă un ministru nu semează el un act, el nu este derogat de răspundere”, a explicat liderul PNL.

