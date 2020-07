Ludovic Orban: Ne gândim la o majorare în etape a alocațiilor, dar procentul și ritmul depind de prognoze / Ce a spus premierul despre creșterea pensiilor

Guvernul Orban va majora alocațiile copiilor în mai multe etape, iar procentul și rtimul de creștere depind de prognoze, a anunțat premierul.



Premierul Ludovic Orban, despre creșterea pensiilor și a salariilor





„La ora actuală suntem în evaluarea posibilităţilor efective de a susţine o creştere a alocaţiilor. Ce pot să vă spun sigur este că vom creşte alocaţiile. Chiar ne-am gândit la un mecanism de creştere a alocaţiilor care să permită o creştere în mai multe etape, dar procentul efectiv de creştere a alocaţiilor şi ritmul de creştere a alocaţiilor depind de prognozele pe care le vom face", a declarat Ludovic Orban, luni, la sediul PNL, potrivit Agerpres.

Prim-ministrul a vorbit și despre creșterea pensiilor, explicând că „trebuie să se finalizeze raportul pe primul semestru privind starea economiei și starea bugetului”, iar Guvernul să finalizeze și „prognozele referitoare la evoluția economiei românești în următorii ani”.

„Trebuie să se finalizeze raportul pe primul semestru privind starea economiei şi starea bugetului. De asemenea, să finalizăm prognozele referitoare la evoluţia economiei româneşti în următorii ani pentru că în funcţie de asta vom lua decizia şi aici pot să vă spun sigur că vom creşte pensiile, dar vom creşte pensiile astfel încât să avem garanţia că economia va putea suporta această creştere a pensiilor”, a adăugat Ludovic Orban.

Prim-ministrul a explicat că Guvernul Orban analizează coordonat creșterea pensiilor și a alocațiilor, în condițiile în care „ambele măsuri generează cheltuieli suplimentare. Analizăm măsurile coordonat pentru că ele generează cheltuieli şi trebuie să ţinem cont atunci când luăm o măsură şi de cealaltă măsură”.



Ce a spus ministrul Muncii despre majorarea pensiilor și a alocațiilor, în direct pe B1 TV





Despre creșterea pensiilor și a alocațiilor a vorbit și Violeta Alexandru, ministrul Muncii, în 21 iulie, când a fost invitată la „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire.

Întrebată de Tudor Mușat, marți seară, în direct pe B1 TV, cu cât vor crește pensiile, ministrul Violeta Alexandru a răspuns: „Un răspuns clar pe această temă va veni foarte curând, când Ministerul Finanțelor va încheia bilanțul cheltuielilor, respectiv situația încasărilor după această perioadă de pandemie. Am avut mai multe discuții cu colegii mei. Dorința noastră este să nu alimentăm – prin eu știu ce cifre sau păreri, sau dorințe, că dorință avem, vă asigur de acest lucru – o dezbatere... Colegul meu, domnul ministru al Finanțelor, are poza cu schimbările care apar de la o zi, la alta, de la o săptămână, la alta, a încasărilor la buget și a posibilității pe care bugetul o are după această perioadă grea. Am comunicat constant situația plăților pentru șomaj tehnic, pentru că eu reprezint un minister care face foarte multe plăți din bani publici. Știe care este starea economiei, vede încasările, este sursa autorizată să ne spună care este poza în acest moment a posibilităților bugetare”.

Ministrul Violeta Alexandru a adăugat că, „în momentul în care această evaluare va fi gata, vom avea o comunicare în care vom arăta care este situația, o situație pe care n-au creat-o Florin Cîțu, Violeta Alexandru sau Ludovic Orban, o situație generată de tot ce s-a întâmplat în aceste luni. Vrem să avem o abordare responsabilă, acesta este cuvântul în sensul în care, din punctul meu de vedere și dacă nu avaem această convingere când am intrat pe ușa Ministerului Muncii, o am acum după aceste luni de activitate, este ușor să păcălești și să dai speranțe, și să spui Alexandru își dorește să crească pensiile cu 60%, pentru că iau contact cu pensionarii și văd cât de greu e să își acopere medicamentele. După o vârstă, ai mai multe cheltuieli decât când ești mai tânăr. Nu așa trebuie gestionată această țară, cu promisiuni. Dacă PSD voia să crească (n.r – pensiile) cu 40%, o făcea imediat”.

Întrebată de Tudor Mușat, marți seară, în direct pe B1 TV, ce se întâmplă cu alocațiile, Violeta Alexandru a răspuns: „Premierul m-a rugat să mă pregătesc în acest sens și permiteți-mi să am în primul rând o discuție cu domnia sa. În mod evident, suntem conștienți de decizia Curții și vom găsi o soluție și aici. PNL este partidul care a crescut alocațiile, adică nu e vorba că nu înțelegem sau că nu suntem conștienți că există această nevoie, dar să dublezi... eu vă spun, la minister, în fiecare dimineață am proiecte PSD două teancuri, două teancuri de proiecte legislative să dublăm, să triplăm, să dublăm, să triplăm. Orice are nevoie de mai mult în țara aceasta, în mod cert. Problema este că atât este bugetul, iar din el trebuie să acoperi toate aceste nevoie. A dubla peste noapte fără să spui de unde – a face gesturi dublu, triplu – nu e o abordare responsbilă. Prin urmare, premierul mi-a cerut să fiu pregătită în acest sens”.A spart un zid din casă şi a dat peste ceva ULUITOR: era acolo de 3.000 de ani!