Ludovic Orban: Ne propunem să planificăm cât mai bine atragerea și gestonarea fondurilor europene. Creșterea durabilă nu poate fi concepută în absența digitalizării (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a lăudat, vineri, solidaritatea de care au dat dovadă statele Uniunii Europene în lupta cu epidemia de coronavirus. Acesta a precizat apoi că suntem în fața a numeroase provocări, în procesul de redresare economică post-COVID-19, și tot unitatea europeană va fi cea care ne va ajuta. Șeful Guvernului a mai afirmat că România va depune toate eforturile pentru a atrage și gestiona cât mai bine banii europeni. A mai vorbit apoi despre importanța digitalizării.

Șeful Guvernului a lăudat, vineri, atitudinea statelor UE în fața epidemiei de COVID-19. Acesta a remarcat că, după răspunsurile inițiale care au fost reactive și în mare parte individuale, europenii au depus un efort comun în lupta cu boala și chiar i-au ajutat și pe alții.

„S-a văzut interdependența sporită dintre statele membre și nevoia stringentă de acțiune concertată. Chiar dacă sunt voci care doresc să susțină altceva, pentru noi lucrurile au fost foarte clare. Criza provocată de pandemie a arătat valoarea reală a unității și solidarității europene. Exemple precum achiziția comună de medicamente, donația de medicamente și echipamente, schimb de medici și de pacienți, instituirea de noi instrumente de sprijin financiar, scheme de șomaj sau mecanisme de relansare și reziliență, reglementările de repartiere a cetățenilor UE aflați în situații dificile, toate au arătat această solidaritate și eficiența acțiunii comune.

Trebuie să construim pe această bază cu o mai mare solidaritate și unitate. E nevoie de adaptare la noul context și acomodarea noilor realități la acțiunile comune. Trebuie să ne concentrăm pe procesul de redresare și dezvoltare. Adaptarea trebuie să ducă la răspunsuri care să fie îmbunătățite permanent. Chiar dacă răspunsurile inițiale au fost reactive și în mare parte individuale, într-un timp scurt putem să menținem această evoluție pentru a avea o acțiune comună”, a declarat Ludovic Orban.

