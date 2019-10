Ludovic Orban, premierul desemnat, este încrezător că Guvernul monocolor PNL va fi învestit. Declarațiile au fost făcute la finalul unei noi runde de negocieri cu liderii partidelor parlamentare care au contribuit la dărâmarea Guvernului Dăncilă.

„Suntem practic pe drum bun, am făcut pași serioși înainte și sunt la fel de încrezător ca și în momentul desemnării că șansele noastre de a ieși învestirea guvernului sunt foarte mari

Cât despre discuțiile pe care le-am avut, acestea vizează protecția mediului, economia, justiția, reforma electorală. Negocierile au decurs bine, ne-am înțeles bine și cu aproape fiecare formațiune politică am convenit un cadru de colaborare politică, acorduri care se vor concretiza și care vor fi supuse aprobării forurilor statutare din PNL și pentru fiecare partid în parte. Sunt foarte optimist și încrezător că va trece acest guvern.

Rămânem deschiși la un parteneriat cu PMP, avem încredere că vor reflecta la decizia pe care o vor lua și că vor susține Guvernul. Am avut câteva puncte în care nu am putut ajunge la un acord, unul fiind Ministerul pentru Relația cu Republica Moldova. Dar suntem de acord cu înființarea unui departament în subordinea premierului. Cât despre alegerile în două tururi, PNL susține cu toată tăria adoptarea proiectului de lege în acest sens.

Cât despre participarea la guvernare cu miniștri, preferința după toate aceste discuții a fost să nu existe o reprezentare la nivel de miniștri din partea altor partide.

Încă n-am finalizat negocierile. Cine nu votează guvernul PNL e complice la tot ce se întâmplă rău sub rămășițele guvernului PSD”, a declarat liderul PNL.

