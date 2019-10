Premierul desemnat, Ludovic Orban, a declarat joi, după discuțiile cu Victor Ponta că speră să obțină voturile parlamentarilor Pro România pentru susținerea noului Guvern.

”A fost o discuție pozitivă în care am depășit punctele de diferență. Am încredere că până la final ne vom înțelege și vom putea obține susținerea parlamentarilor de la Pro România”, a spus liderul PNL.

Orban a precizat că liberalii sunt deschiși în privința oerganizării de alegeri anticipate, însă a susținut că este necesar un acord politic în acest sens.

”Suntem deschiși pentru o discuție privitoarea la posibilitatea organizării de alegeri anticipate. E necesar un acord politic, prin care formațiunile politice să dețină jumătate din Parlament, astfel încât să avem garanția că nu aruncăm țara în criză”, a mai spus Orban.

”Sunt și alte elemente la care am făcut pași înainte. Urmează să avem și runda a doua și la cum au decurs discuțiile, sunt optimist.

Nu au cerut ministere. Nici ei nu au cerut și nici noi nu am oferit”, a mai spus Ludovic Orban.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.